لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 39 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت عبر مناطق مختلفة من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب ما أوردته اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية تسمسيلت حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف على مستوى الطريق الولائي رقم 15 بالمكان المسمى مقاديم ببلدية تيسمسيلت .

كما تدخل عناصر الحماية بولاية عين تموشنت من اجل انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 21 سنة توفى غرقا بشاطئ الهلال ببلدية سيدي بن عدة.

وبولاة بشار، تم انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 51 سنة لقي حتفه غرقا بعد أن جرفته مياه واد بشار بالمكان المسمى حاسي عشرين.