واصل سعر سلة خامات أوبك ارتفاعه نهاية الأسبوع, حيث بلغ 24ر60 دولارا للبرميل بعد أن كان قد بلغ 60.16 دولارا الأربعاء الماضي حسبما أفادت به الإحصاءات التي أوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبر موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري, وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

من جهتها، أنهت أسعار الذهب الأسود جلسة الخميس مرتفعة، حيث أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة ب 1 بالمئة، أي ما يعادل 59 سنتا لتبلغ عند التسوية 61.08 دولار مقارنة بجلسة إغلاق الأربعاء الماضية.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ب 1.7بالمئة أو 93 سنتا، لتسجل عند التسوية 56.71 دولار للبرميل متحسنا مقارنة بجلسة الأربعاء.

هذا و تبقى أسعار النفط متأثرة بتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية , التي ذكرت فيه أن المخزونات الأمريكية نزلت الأسبوع الماضي عشرة ملايين برميل ئمقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 2.1 مليون برميل.

وارتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة أيضا بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 12.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 23 أوت.

من جهة أخرى، فان الأسعار مدعمة بجهود دول اوبك و خارج المنظمة على رأسهم روسيا بعد قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة إضافية قدرت ب 9 أشهر بداية من الفاتح جويلية الفارط.

في هذا الإطار، خفضت دول المنظمة و شركائها إنتاجهم بنسبة 60 بالمئة في يوليو الفارط حيث بلغ مستوى الامتثال الإرادي لاتفاق تحديد الإنتاج بين دول منظمة أوبك و شركاءها من الدول غير الأعضاء نسبة 159 بالمائة في جويلية، حسبما جاء في تقرير اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك و الدول غير الأعضاء في المنظمة الثلاثاء الفارط .

و يأتي التزام دول اوبك و خارجها في ظل حالة عدم اليقين التي تعرفها السوق بسبب مخاوف النمو الاقتصادي المستمر.

و حثت جميع الدول المشاركة في اتفاق التعاون على مواصلة جهودها لتحقيق التوافق التام في الوقت المناسب مع تعديلات الإنتاج الطوعية بناءً على قرارات الاجتماع 176 لندوة أوبك المنعقد في 1 يوليو 2019 والاجتماع الوزاري السادس لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في أوبك المعقد في 2 يوليو المنصرم بفيينا.