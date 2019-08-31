قاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد لانتصاره الثاني على التوالي في البطولة القطرية لكرة القدم على الشحانية بنتيجة (7 - 1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية للمسابقة.

سجل أهداف المباراة بغداد بونجاح (سوبر هاتريك) في الدقائق 8 و17 و28، و71، وخوخي بوعلام في الدقيقة 23، وعبدالكريم حسن في الدقيقة 33، وحسن الهيدوس في الدقيقة 45، للسد، فيما سجل هدف الشحانية الوحيد، علي فريدون في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، حصد السد 3 نقاط هامة رفعت رصيده لـ6 نقاط وحقق أعرض نتيجة في الدوري للموسم الحالي، فيما بقي رصيد الشحانية خال من النقاط.