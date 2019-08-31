لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ستة آخرون في اعتداء, اليوم السبت, بالسلاح الأبيض في مترو بالقرب من مدينة ليون الفرنسية, وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية عن مقاطعة رون. ووقع الحادث في محطة مترو أنفاق في بلدة فيلوربان مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة بجروح, وفقا للمصادر ذاتها.



وقال تقرير لرجال الإطفاء إن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة.

وتم توقيف المتهم بتنفيذ الهجوم ووضعه رهن الحراسة النظرية, فيما يجري البحث عن شخص ثان.



كما تم تعبئة العديد من قوات الشرطة والإغاثة في عين المكان لتقديم المساعدة للضحايا, بينما تم تطويق الحي بالكامل.

ولم يعرف لحد الآن الدفع وراء تنفيذ هذا الاعتداء .