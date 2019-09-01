حقق كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل سهرة امس السبت, نتيجة ممتازة بفوزهما خارج الديار, تواليا, على شبيبة الساورة (1-0) ونادي بارادو (3-0), لحساب الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي انطلقت يوم الجمعة وتواصلت سهرة السبت, لتختتم الأحد.



وبطريقة "غريبة" يتواصل سقوط شبان نادي بارادو في انطلاق الموسم الحالي, بتلقي الهزيمة الثالثة على يد ضيفهم شبيبة القبائل بنتيجة ثقيلة (0-3). وهزت التشكيلة "القبائلية" شباك أصحاب الأرض بفضل أهداف المستقدمين الجدد وهم : بانوح (د 38), بن سايح (د 55) وبونوة (د 64), وهو ما يؤكد نجاح عملية الانتدابات الصيفية بقيادة المدرب الفرنسي فيلود. وبهذا تصدرت الشبيبة ريادة الترتيب (7 ن) بمعية أربع فرق, لكنها تمتلك أفضلية الأهداف.

بالمقابل يواصل شبان أتلتيك بارادو الغرق في قاع الترتيب بدون رصيد رفقة اتحاد بلعباس.



وسيطر شباب بلوزداد على الداربي العاصمي أمام الجار نصر حسين داي (2-1), حيث قدم الشباب مبكرا في النتيجة بهدف لاعبه الفرانكون-إيفواري, نغيسان (د 8), مستفيدا من خطأ فادح لحارس النصرية "المخضرم" مقراني. لكن بعد عشر دقائق فقط من اللعب, تمكّن زردوم من تعديل الكفة لأصحاب الضيافة (د 18). ورغم خروج صانع الألعاب أمير سعيود ببطاقة حمراء عقب مرور نصف ساعة من اللعب فقط, تمكن أبناء "لعقيبة" من إضافة الهدف الثاني في الشوط الأول برأسية كدّاد (د 42).



ليعمل رفاق القائد نسّاخ على تسيير المرحلة أمام عجز التشكيلة الشابة للمدرب رزقي رمّان, من العودة في النتيجة. وبهذا ارتقى شباب بلوزداد إلى الريادة (7 ن) مناصفة مع أربع فرق, في حين استقر نصر حسين داي في الصف العاشر (2 ن).



من جانبه, عرف أهلي برج بوعريريج كيفية كسب داربي الهضاب العليا ضد وفاق سطيف (1-0) لفائدته. بعدما ضيّع زرارة ضربة جزاء للمحليين (د 62), لم يستسلم أشبال التقني الفرنسي فرانك دوما, ليبلغوا الشباك عبر غيسان (د 78), وينالوا النقاط الثلاث التي وضعتهم مع كوكبة الطليعة. في حين عجز أبناء عين الفوارة عن تحقيق أول انتصار في عدادهم, ليبقوا في الصف الـ11 بنقطة وحيدة رفقة ثلاثة فرق.



وفي غرب البلاد, يواصل فريق مولودية وهران نتائجه الإيجابية بقيادة المدرب سي الطاهر شريف الوزاني, إثر الإطاحة بشباب قسنطينة (1-0), بإصابة منصوري (د 52) ن ركلة جزاء. و بهذا يصعد "الحمراوة" إلى الطليعة. أما "السنافر" (1 ن) يبحثون دوما عن أول فوز لهم.



وأحرزت مولودية الجزائر سفرية ناجحة إلى الجنوب بفوزها على شبيبة الشاورة (1-0). وأهدر المحليون فرصة التقدم في النتيجة عندما فشل بلجيلالي من تجسيد ضربة الجزاء (د 47). ليأتي بعدها هدف "العميد" برأسية القائد حشود (د 60), عقب توزيعة مُتقنة من صانع الألعاب عبد المومن جابو.



وفي باقي مراحل اللقاء, استمات أشبال المدرب كازوني, أمام الحملات الهجومية لرفاق القائد سيد علي يحي شريف. لتعود المولودية بالزاد الكامل الذي يضعها في ريادة الترتيب ويسمح له بالتحضير الجيد للداربي العاصمي الكبير أمام "الغريم" اتحاد الجزائر. أما "نسور" بشار يبقون في الصف العاشر (3 ن) مع لقاء متأخر ضد جمعية عين مليلة.



وعند افتتاح هذه الجولة الثالثة سهرة الجمعة, تفوق اتحاد بسكرة بميدانه على ضيفه أولمبي الشلف (1-0), في لقاء جمع بين الصاعدين الجديدين, والذي اكتفى فيه المحليون بهدف بن عاشور من ركلة جزاء (د 69), ليكتسبوا النقاط الثلاث.



ويعد هذا الفوز الثاني لتشكيلة عاصمة "الزيبان", والذي سمح لهم باعتلاء الصف السادس (6 ن) بفارق نقطة واحدة عن كوكبة المتصدرين, عكس "الشلفاوة" (المرتبة الـ11/ 1 ن) الذين يبحثون عن أولى انتصاراتهم منذ العودة لقسم الأضواء.



وسار نجم مقرة على نفس نهج اتحاد بسكرة, محققا الفوز الثاني, بعد إطاحته بملعب 8 ماي 1945 بسطيف, بضيفه اتحاد بلعباس (2-1). وكان الزوار قد تقدموا في النتيجة خلال الشوط الثاني عبر عيشي (د 62), لكن تتام عدل الكفة لتشكيلة "النجم" بسرعة (د 65). لينتصر الصاعد الجديد بفضل هدف لاعبه دمان (د 81).

وبالتالي قفز نجم مقرة إلى المركز السادس (6 ن), بمعية اتحاد بسكرة. في حين تدحرج "العباسية" إلى أسفل الترتيب بصفر من النقاط.