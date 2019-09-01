وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، الدعوة لثلاثة وعشرون لاعبا تحسبا للتربص التحضيري الذي ينطلق غدا ويمتد الى غاية 10 سبتمبر.

حسب بيان "الفاف" فان أبطال افريقيا سيواجهون منتخب البنين يوم 9 سبتمبر في انتظار تأكيد لقاء ثان يوم 5 سبتمبر.

أما بخصوص القائمة فان الأداء المتميز لزين الدين فرحات مع نادي نيم الفرنسي منذ بداية البطولة جلب اليه أنظار جمال بلماضي اذ يسجل اللاعب السابق لاتحاد العاصمة عودته لصفوف "الخضر".

كما استدعى بلماضي أيضا اللاعب لاعب شباب قسنطينة حسين بن عيادة، ويلاحظ أيضا غياب مهدي زفان.

وفي المجمل تضمنت القائمة كل ركائز المنتخب المتوجين بالنجمة الثانية في مصر.

القائمة: