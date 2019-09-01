جدد محند واعمر بن حاج، الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، طلب المنظمة بسحب اسم جبهة التحرير الوطني و"دسترته" ليكون ملكا لكل الشعب الجزائري.

بمناسبة تقديم التهاني بالعام الهجري الجديد، قال الأمين العام للمنظمة الوطنية "يتعين استحداث مادة دستورية تؤكد أن جبهة التحرير الوطني ملك لكل الجزائريين للحيلولة دون استغلال هذا الاسم من قبل أشخاص لتحقيق مآرب مشبوهة كما حدث سابقا".

هذا التصريح يعد تأكيدا لما قاله محند واعمر بن حاج منذ أيام على ضرورة ادخال اسم جبهة التحرير المتحف بعد أن أصبح يستغل من قبل أشخاص لتحقيق مصالحهم الشخصية وهو ما جلب له انتقادات الأمين العام للحزب محمد جميعي.

في سياق آخر، المتحدث أنه يأمل في أن يقوم المجلس الشعبي الوطني بسن قانون يجرم الاستعمار.

كما أعرب عن أمله في انتخاب رئيس جمهورية في انتخابات نزيهة وشفافة.