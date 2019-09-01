كشف رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، عن سبب اعتراضه للاقتراح الذي قدمه رئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين زطشي؛ المتعلق بتغيير صيغة نظام المنافسة خلال اجتماع المكتب الفدرالي الأخير بالمركز التقني لسيدي موسى. وقال مدوار في حوار خصّ به "الخبر"، أمس، إن الاقتراح الذي قدمه رئيس الفاف سيدخل الأندية المحترفة في دوامة من المشاكل، بسبب الإشكال القانوني الذي ستقع فيه النوادي. كما دافع رئيس الرابطة عن الأندية المحترفة؛ من خلال المطالبة بضرورة التعامل بمبدأ المساواة في توزيع مساعدات الدولة على النوادي المحترفة.

علمنا أنك غادرت اجتماع المكتب الفدرالي غاضبا، بسبب اعتراضك على الاقتراح الذي قدمه رئيس الاتحادية خير الدين زطشي بشأن مقترح النظام الجديد للمنافسة، هل تؤكد لنا ذلك؟

* حضرت الاجتماع بشكل عادي جدا، وناقشت مع الأعضاء عدة قضايا ومسائل تتعلق بالشأن الكروي، وتطرقنا خلال الاجتماع إلى ملف تغيير نظام المنافسة مع بقية الأعضاء، لكن النقاش كان ساخنا والاختلاف كما يقال رحمة، فتحدثت بنبرة حادة من أجل الدفاع عن موقفي ليس إلا، وبعدها غادرت الاجتماع.

نفهم من كلامك أنك كنت ضد اقتراح رئيس الاتحادية المتعلق بتغيير نظام المنافسة، أليس كذلك؟

* لا بالعكس؛ أنا مع تغيير هرم المنافسة، من الأقسام الولائية إلى المحترف الأول، لكن اختلافي مع اقتراحات الرئيس زطشي تمحورت حول القسمين المحترف، الأول والثاني، والصيغة التي يتم فيها تغيير المنافسة، لأن التغيير في القسمين المحترف صعب جدا وحتى قبل تغيير نظام المسابقة، يجب تغيير القانون الأساسي للنوادي المحترفة؛ لأنها حاليا هي شركات تحمل صفة شركات تجارية، واليوم إذا أردنا تحويل أندية القسم المحترف الثاني إلى هواة، فلا الرابطة ولا الاتحادية يملكان الصلاحيات والصفة القانونية لحل الشركات التي تمثل هذه النوادي.

وماذا اقترحت في هذا الملف؟

* يجب دراسة المسألة من الناحية القانونية، قبل اللجوء إلى الإجراء التقني بتغيير نظام المسابقة وتحويل النوادي المحترفة إلى هواة. ومعلوم أن القانون لا يلغى إلا بقانون جديد، وهذا الاقتراح يجب أن يخضع لدراسة معمقة وعدم التسرع دون معرفة العواقب، ويجب استشارة عدة هيئات، على غرار وزارة العمل ووزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، وربما هيئات أخرى، لإيجاد صيغة قانونية لحل الشركات التي يعاني جلها من العجز. ولهذا، قلت أنا لست ضد تغيير نظام المنافسة، ولكن ضد إبقاء الاحتراف بـ32 نادي محترفا؛ لأن في الوقت الحالي يوجد أندية عاجزة عن احترام دفتر الشروط الخاص بالاحتراف.

حسب اعتقادك، فإن اقتراح زطشي المتعلق بإبقاء المحترف الأول بـ 16 ناد محترف، وتحويل المحترف الثاني إلى فوجين يضم نوادٍ هاوية، سيحدث مشاكل، أليس كذلك؟

* لقد تحدثت في الاجتماع بلغة القانون ليس إلا، وهذا الاقتراح ستنبثق عنه مشاكل جديدة. فلو تبنينا هذا الاقتراح بإنشاء المحترف الثاني بفوجين، يضم نوادٍ هاوية، سنصطدم بمشاكل جديدة ونحدث فوضى من خلال ظهور نوادٍ لا تمتلك ملاعب ولا تجد أين تستقبل ضيوفها، ولهذا - كما قلت - يجب تغيير القانون قبل تغيير نظام المنافسة.

البعض يتحدث عن توتر علاقتك مع رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، هل تؤكد ذلك؟

* لا يوجد خلاف بيني وبين رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، ونعمل كلنا من أجل إيجاد الوصفة الناجحة لتحسين طريقة تسيير كرة القدم الجزائرية، كل حسب صلاحياته، ولكن لدينا اختلافات في التصور والسياسة وأنا على رأس الرابطة أدافع وأراعي مصلحة الأندية المحترفة التي انتخبتني لتمثيلها.

تتواجد على رأس الرابطة المحترفة للموسم الثاني، فكيف تقيّم انطلاقة هذا الموسم الجديد؟

* حفظت الدرس وتعلمت الكثير من تجربة الموسم الماضي، الذي توليت فيه تسيير شؤون الرابطة في ظروف خاصة، كما تعلمون، والآن صرت أعرف جيدا ما هي صلاحياتي.. وأعتبر أن انطلاقة الموسم الجديد هذه كانت عادية وهادئة، حيث تحمّلت مسؤولياتي واستفدت من الأخطاء السابقة وتمكنا من تسوية مشكل ديون الأندية، بدليل أن أغلبية النوادي تحصلت على الإجازات بعدما اقتطعنا ديونها من حقوق البث التلفزيوني، وسهلنا الأمور للأندية بنسبة 85 بالمائة، بعدما سوينا العقد مع التلفزيون العمومي المتعلق بالموسم المنصرم، وبقيت كما تعلمون أربعة نواد تعاني مشكل الديون وتقلص العدد إلى فريقين اثنين فقط الخميس الماضي، ونجدد استعدادنا مرة أخرى لمساعدة مولودية سعيدة واتحاد الحراش لتسوية هذا المشكل في القريب العاجل.

لم يمر عن انطلاق البطولة سوى ثلاث جولات فقط، وعدتم مرة أخرى لتغيير البرمجة، حيث صنع الداربي بين النصرية وشباب بلوزداد جدلا كبيرا، بما تفسر ذلك ؟

* مشاكل البطولة دائما تنطلق من العاصمة، للأسف هي حقيقة يجب أن تقال، فمباراة الداربي بين النصرية وشباب بلوزداد كانت مبرمجة في وقت سابق بملعب 20 أوت بالعناصر، وكلكم تعلمون ما حدث في هذا الملعب، وانتظرنا اقتراح إدارة النصرية لاختيار ملعب آخر، ولكن لم يحدث ذلك، فقمنا بتعيين ملعب 5 جويلية الأولمبي لاحتضان اللقاء؛ لأنه يتوفر على جميع الشروط كونه ملعبا كبيرا يضمن الأمن ويسمح للفريقين بتقديم كرة جميلة، وقررنا كرابطة الاحتفاظ بموعد اللقاء، على أن يلتقي الفريقان ذهابا وإيابا في الملعب الأولمبي لوضع حد لهذا الجدل.

أما مباراة اتحاد الجزائر أمام جمعية عين مليلة، فقد برمجناها يوم الأحد؛ لأنه لا يمكن برمجة المباريات يوم الجمعة، وهذا من أجل الحفاظ على سلامة الأنصار ولا نريد زيادة الطين بلة ونسعى كرابطة إلى القيام بكل ما هو جميل.. أعلم أن الرابطة ستجد بعض الصعوبات في ضبط البرمجة، مع مراعاة مصلحة الأندية، خاصة منها التي تشارك في المواعيد القارية والإقليمية، ونحن مقبلون على برمجة مكثفة خلال شهر سبتمبر نظرا لمشاركة نوادينا في مختلف المسابقات، ناهيك عن وجود تواريخ الفيفا. ورغم ذلك، نسعى إلى برمجة جولتين على الأقل خلال شهر سبتمبر.

الموسم الماضي انتهى، كما تعلمون، على وقع المشاكل والفضائح على غرار العنف وشكوك حول نتائج بعض المباريات، ناهيك عن أخطاء تحكيمية بالجملة، فهل اتخذتم التدابير اللازمة للقضاء أو التقليل من حدة هذه المشاكل؟

* الموسم الماضي عرف بعض المشاكل التي عاشتها البطولة الجزائرية في المواسم السابقة، ولم تكن جديدة علينا، ولكن حاولنا قدر الإمكان اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التقليل منها. والموسم المنقضي لم تكن صورته قاتمة، بل هناك عدة نقاط ايجابية سجلناها، بدليل أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي أنهى البطولة المحترفة في شهر ماي، عكس الجيران تونس والمغرب، وحتى مصر، الذين واصلوا موسمهم بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا. وكما قلت سابقا، إننا استفدنا من تجربة الموسم الماضي ونعمل على تصحيح الأخطاء السابقة.

ففيما يتعلق بملف العنف من خلال إجراءات ردعية، وتجنّب نحن كرابطة برمجة مباريات ذات أهمية في ظروف حساسة. ولعلمكم، إن الرابطة تتواصل مع رؤساء الأندية المحترفة، حيث أجرينا اجتماعين لحد الآن، درسنا فيهما الوضع الصعب الذي تمر به النوادي من الناحية المادية، وهناك اجتماعات أخرى في المستقبل القريب من أجل إيجاد حلول لمشكل التمويل، ولظاهرة العنف من أجل الحد منها. ولحد الساعة لاحظت تجاوبا كبيرا من طرف رؤساء النوادي المحترفة، ما يحفزنا على مواصلة الاجتماعات الدورية.

مثلما جرت العادة، فإن بعض الملاعب لم يتم تأهيلها بداية هذا الموسم، في الوقت الذي تم غلق ملعب 20 أوت لدواعي أمنية، فكيف تتعاملون مع هذا الملف؟

* الرابطة لن تتساهل مع الملاعب التي تفتقد لعامل الأمن، وبالمناسبة نترحم على ضحايا ملعب 20 أوت. وفيما يتعلق بملعب 1 نوفمبر بالحراش، أوجه ندائي إلى القائمين على هذا الملعب، وأقول لهم إنه إذا لم يقوموا بتعديلات وأشغال تهيئة على الأرضية وغرف تغيير الملابس، فلن نسمح لاتحاد الحراش بالاستقبال فيه. وإذا تحفّظت لجنة تأهيل الملاعب علي أي ملعب، فما على الفريق سوى البحث عن الاستقبال في ملعب آخر يكون جاهزا، مثلما هو الحال بالنسبة لملعبي مڤرة والمسيلة ولن نمنح أي تسهيلات.

أعلنتم سابقا أنكم بصدد إطلاق مناقصة وطنية للتعاقد مع راعي جديد للبطولة، فماذا حدث بالضبط مع الراعي السابق للبطولة موبيليس؟

* لقد راسلنا مسؤولي موبيليس في عدة مناسبات، ولكننا لم نتلق الرّد، وفهمت أن هذه الشركة ليس لها الرغبة في التواصل معنا بعد انتهاء العقد الذي كان مبرما بيننا. ولهذا قمنا باستشارة المكتب الفدرالي في فكرة إطلاق مناقصة وطنية من أجل التعاقد مع راعي جديد، ورحبوا بالفكرة وسنطلق العملية بحر هذا الأسبوع. وصراحة، لا يهم هوية خليفة موبيليس، شركة عمومية كانت أو خاصة، حتى إن كانت أجنبية لديها فروعها في الجزائر وتخضع لدفتر الشروط نرحب بها، المهم أن يكون هناك تعاون وفائدة للرابطة والأندية المحترفة.

وماذا عن الاتفاقية مع التلفزيون العمومي؟

* توصّلنا إلى اتفاق مع المدير الحالي للتلفزيون العمومي لتسوية اتفاقية الموسم الماضي، ووجدنا كل المساعدات من المدير العام الحالي للتلفزيون وجددنا الاتفاقية التي تستمر لثلاث سنوات، يتم فيها نقل مقابلات وفق برنامج يخدم الطرفين.

قلتم إنه تم انتخابكم على رأس الرابطة المحترفة من أجل الدفاع عن النوادي المحترفة، ما هي رسالتك التي تمررها للرؤساء؟

* الكرة الجزائرية حققت استحقاقا كبيرا هذه الصائفة بتتويجنا قاريا، ولهذا علينا الاستثمار في هذا الانجاز والبحث عما هو أحسن، ولهذا أدعو رؤساء الأندية إلى ضرورة تفادي التصريحات التي تثير الفتنة وتؤجج الوضع العام، وأدعو المشرفين على لجنة التحكيم إلى تعيين الحكم المناسب في اللقاء المناسب، وعلى أن يكون المستوى.

وكما قلت، طبعا أدافع عن الأندية المحترفة دائما؛ لأنني طالبت وأطالب دائما بتوزيع عادل لمساعدات الدولة للنوادي المحترفة، وهو مطلب مشروع ينادي به جميع مسؤولي النوادي، فلا يعقل أن يحصل فريق على مساعدات من شركات عمومية بقيمة 100 مليار سنتيم، بينما يتحصل نادٍ آخر على 3 ملايير سنتيم فقط.. نحن هنا من أجل مناقشة جميع مشاكل النوادي المحترفة، وهناك تجاوب كبير من طرف السلطات، خاصة وزير الشباب والرياضة.