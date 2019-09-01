تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل صبيحة اليوم الأحد بمستغانم من ضبط 22 مرشحا للهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري وذلك من خلال ثلاث عمليات متفرقة بالجهة الشرقية للولاية.

وتتشكل المجموعة الأولى التي تم ضبطها من 11 مرشحا للهجرة السرية كانوا على متن قارب على بعد 3 أميال بحرية (5.5 كيلومتر) شمال الكاف لصفر ببلدية سيدي لخضر (50 كيلومتر شرق مستغانم).

وقد اقتيد الموقوفين وأغلبهم ينحدرون من ولاية البليدة وبينهم قاصر إلى اليابسة للقيام بالإجراءات القانونية وتقديمهم إلى الجهات القضائية.