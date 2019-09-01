لقي 11 شخصا مصرعهم و أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حادث مرور وقع بإقليم المقاطعة الإدارية الحدودية برج باجي مختار، بأقصى جنوب أدرار ي حسبما استفيد اليوم الأحد من مصادر محلية.

وكان الحادث قد نجم عن انقلاب سيارة رباعية الدفع لنقل المسافرين بعد أن كانت متوجهة من المقاطعة الإدارية الحدودية برج باجي مختار نحو بلدية رقان عبر محور الطريق الوطني رقم 6 العابر لصحراء تانزروفت ذات المسالك الوعرة على مسافة 650 كلم، حسب المصدر ذاته.

وقد هرعت مصالح الحماية المدنية لعين مكان وقوع الحادث لإجلاء الضحايا الذين لم يتم تحديد جنسهم أو سنهم إلى حد الآني كما أشير إليه.