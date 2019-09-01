تم انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة غرق اليوم الأحد جراء فيضان وادي لعرابة بقرية لبراكتية ببلدية أولاد دراج بولاية المسيلة على إثر التساقط الغزير للأمطار على المنطقة حسب ما أكدته مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصادر أن مواطنين انتشلوا جثة الطفل الغريق (ب. سفيان) من هذا الوادي الذي فاض بسبب التساقط الغزير للأمطار على ولاية المسيلة و ذلك قبل وصول الحماية المدنية إلى عين المكان.

و قد تم نقل الضحية إلي العيادة المتعددة التخصصات ببلدية أولاد دراج كما تمت الإشارة إليه.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث.

و قد تم في وقت سابق مساء أمس السبت إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 12 عاما جرفته مياه وادي الشيخ بمنطقة عين الخضراء (60 كلم شرق المسيلة)، حسبما أفادت به مصالح مديرية الحماية المدنية بالولاية.

و قد جرفت مياه وادي الشيخ الطفل بالقرب من قرية أولاد الحاج بإقليم بلدية عين الخضراء حسب ما أوضحه نفس المصدر الذي أضاف بأن عملية الإنقاذ تمت بفضل تدخل مواطنين من ذات المنطقة و عريف بالحماية المدنية كان في راحة.