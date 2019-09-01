تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر أوت المنصرم، من توقيف إرهابيين (2) و 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما سلم إرهابيان آخران نفسيهما إلى السلطات العسكرية، بالإضافة إلى ضبط كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة, حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الأحد وزارة الدفاع الوطني.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، تشير الحصيلة العملياتية للشهر المنصرم إلى كشف وتدمير 11 مخبأ للإرهابيين، مع استرجاع رشاشين (2) عيار 14.5 مم ورشاش عيار 12.7 مم وكذا رشاش من نوع PKT.

كما تم استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، 9 بنادق صيد, بندقية من نوع G3، بندقيتان نصف آلية من نوع يمينوف، 3 مسدسات, مسدسان آليان (2)، مسدس تقليدي، شريطان (2) للذخيرة لرشاش ثقيل عيار 14.5 مم، طائرتان بدون طيار مزودتان بكاميرا، 8 أسلحة نارية، 5 مخازن للذخيرة، 26206 طلقات من مختلف العيارات.

وتم أيضا، خلال نفس الفترة، استرجاع 105 قذيفة, منها 68 قذيفة هاون عيار 82 ملم، 20 قذيفة عيار 106 مم، 9 قذائف خاصة بالقاذف الصاروخي 7.8 RPG صواريخ من نوع S5KO وكذا قاعدة إطلاق صواريخ عيار107 مم.

كما كشفت مفارز الجيش ودمرت أيضا قاذف صاروخي تقليدي، 52 قنبلة، 49 قنبلة تقليدية الصنع، 3 قنابل يدوية، 1.82كلغ من مادة الديناميت TNT, 34 كلغ من الرصاص و 44.5 كلغ بارود (ق).

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز الجيش من توقيف 200 مهرب، 39 تاجر مخدرات و167 منقب عن الذهب.

كما حجزت مفارز الجيش 169 مطرقة ضغط، 211 مولد كهربائي، 40 جهاز كشف عن المعادن، 4 آلة لتكسير الحجارة، 88 عربة، 24.565 قنطار من الكيف المعالج ، 17927 قرص مهلوس،, 122237 لتر من الوقود، 1750 وحدة تبغ، 4.24 قنطار من التبغ، 68675 علبة سجائر، 346 كيس خليط من الذهب والحجارة، 20386 وحدة مشروبات، 9.5 طن من المواد الغذائية، 11376 وحدة من الألعاب النارية، 1159 كاميرات مراقبة.

وبخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية، تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال نفس الفترة، من توقيف 370 مهاجر غير شرعي وإحباط 336 محاولة هجرة غير شرعية وكذا إنقاذ 9 أشخاص.