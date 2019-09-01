لقي تسعة أشخاص حتفهم في تحطم مروحية إسعاف بمنتجع قرب العاصمة الفيليبينية، اليوم الأحد، أدى إلى اندلاع حريق كبير دفع سكانا محليين للهرب، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.

وذكرت سلطات الطيران الفيليبينية، أن المروحية كانت تنقل مريضا وفريقا طبيا من جنوب البلاد إلى مانيلا حين اختفت من شاشات الرادار على بعد 25 ميلا بحريا (46 كلم) من العاصمة.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد اصطدام المروحية بمبنى تصاعدت ألسنة اللهب منه فيما كان سكان يطلبون النجدة في مدينة "كالامبا" جنوب العاصمة مانيلا.

وذكر مسؤول الطوارئ المحلية جيفري رودريغيز، أنه بعد إطفاء الحريق، عثرت السلطات على تسع جثث يعتقد أنهم ركاب المروحية.

وقالت الشرطة، أن شخصين أصيبا في الحادث تم نقلهما إلى المستشفى لكنها لم تصدر أي بيانات عن حال أولئك الموجودين في المنتجع حيث سقطت الطائرة.

وتشهد الفلبين حوادث متكررة للطائرات الصغيرة.