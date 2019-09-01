تسبب اليوم الأحد عطل تقني في الكمبيوتر في اضطراب الحركة الجوية في فرنسا لكن الطائرات عادت لاستئناف رحلاتها بشكل تدريجي، وفق ما أفادت تقارير صحفية .

وذكر المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، والذي لم يسمح بالكشف عن اسم المتحدث طبقا لقواعد سلطة الطيران المدني، إن " نظام خطط الرحلات قد تعطل صباح اليوم " مشيرا إلى أن "سبب العطل لا زال مجهولا لكنه قيد التحقيق".

وأوضح المتحدث أن العطل لم يكن "له أي تأثير على سلامة الرحلات" وجرى حله قبل منتصف اليوم، بحسب التقارير.

وتسبب العطل في توقف مؤقت لكافة أنشطة الحركة الجوية في الأراضي الفرنسية ولا تزال المطارات تشهد بعض التأجيلات.

ومن بين المطارات التي سجلت هذا المشكل مطار شارل ديغول بالعاصمة باريس وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما حيث تأجلت عشرات الرحلات.