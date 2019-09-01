يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غدا الإثنين، عن القوائم النهائية بأسماء الثلاثة مرشحين في ثمان من الجوائز الـ11 المقرر تقديمها في حفل جوائز الفيفا (جوائز الأفضل).

وسيحتضن ملعب "سان سيرو" حفل توزيع النسخة الرابعة لجوائز الأفضل في مدينة ميلانو الإيطالية يوم الاثنين 23 سبتمبر.

ويكشف الـفيفا عن القوائم النهائية للمرشحين لأفضل لاعب ولاعبة، ومدرب ومدرب كرة نسائية، وأفضل حارس مرمىي وحارسة مرمى وجائزة بوشكاش لأفضل هدفي وجائزة المشجع المثالي.. بناء على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك تصويت الجماهير.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقا لهذا التصويت.

يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني حصد جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العام الماضي بينما فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بنسختي 2016 و2017.