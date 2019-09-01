أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبيي خلال عمليات متفرقة بتمنراست وعين قزام أمس السبت 13شخصا وحجزت 6 مركبات رباعية الدفع ,حسب ما افاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني .



وأوضح ذات المصدر أنه و"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبيي خلال عمليات متفرقة بتمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة أمس السبت 31 أوت 13شخصا وحجزت 6 مركبات رباعية الدفع ومطرقة ضغط ومولد كهربائي بالإضافة إلى 442 غرام من المخدرات و16كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب".



وفي سياق متصلي " أحبط حرس الحدود ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة ي محاولة تهريب 6000 لتر من الوقود محملة على متن شاحنةي في حين أوقف عناصر

الدرك الوطني بالطارف بالناحية العسكرية الخامسة تاجري مخدرات بحوزتهما 1096قرص مهلوس".



ومن جهة أخرىي" أحبط حرس السواحل بكل من الطارف وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة وتيبازة بالناحية العسكرية الأولى محاولات هجرة غير شرعية لـ41 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعي فيما تم توقيف 5 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة .