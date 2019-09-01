أفادت دراسة حديثة، بأن تناول المكسرات على الأقل مرتين أسبوعيًا، يخفض خطر الإصابة والوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد أصفهان لأمراض القلب والأوعية الدموية في إيران، وعرضوا نتائجها، الأحد، أمام المؤتمر العالمي لأمراض القلب، الذي يعقد في الفترة من 31 أغسطس- 4 سبتمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

وتناولت هذه الدراسة العلاقة بين تناول المكسرات والوقاية من خطر الإصابة والوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت بين السكان الإيرانيين.

وراقب الفريق 5 آلاف و432 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا، ولم يكن لديهم تاريخ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقسم الفريق المشاركين إلى مجموعتين، تناولت الأولى المكسرات بأنواعها، مثل الجوز واللوز والفستق والبندق والبذور، فيما لم تتناول الثانية المكسرات.

وخلال فترة المتابعة التي استمرت 12 عامًا، ركز الفريق على رصد الإصابات والوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بين المشاركين.

ورصد الفريق 751 حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (594 بأمراض القلب التاجية و157 بالسكتة الدماغية)، و179 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، و458 حالة وفاة بجميع الأسباب بين من أجريت عليهم الدراسة.

ووجد الباحثون أن تناول المكسرات مرتين فأكثر أسبوعيًا ارتبط بانخفاض خطر الوفيات والإصابات القلبية الوعائية بنسبة 17 بالمئة، مقارنةً بالمجموعة الثانية.

وقال الدكتور نوشين محمد يفارد، قائد فريق البحث: "المكسرات مصدر جيد للدهون غير المشبعة وتحتوي على القليل من الدهون المشبعة، كما أنها غنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات والألياف، بالإضافة لمركبات الفيتوستيرول والبوليفينول التي تفيد صحة القلب".

وأضاف أن "المكسرات الطازجة النيئة هي الأصح، لأن الدهون غير المشبعة يمكن أن تتأكسد في المكسرات غير الطازجة، ما يجعلها ضارة".

وكانت دراسة سابقة كشفت أن تناول المكسرات على المدى الطويل يعتبر بمثابة المفتاح لتحسين الصحة الإدراكية ومكافحة الخرف لدى كبار السن.