تفوق اتحاد الجزائر على ضيفه جمعية عين مليلة بنتيجة (3-2), الشوط الأول (1-1), سهرة اليوم الأحد, بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر), لحساب الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت على مدار أيام الجمعة, السبت والأحد.



وسجل أهداف اللقاء كل من كودري (د 43), زواري (د 52) ومفتاح (د 88) من ركلة جزاء لفائدة النادي العاصمي. بينما وقع أهداف الضيوف كل من دمان (د 4) و سي

عمار (د 54).



وعلى ضوء هذه النتيجة, التحق اتحاد الجزائر بكوكبة فرق الطليعة برصيد 7 نقاط, في حين تقبع الجمعية بالصف الحادي عشر, بنقطة وحيدة ومباراة منقوصة ضد شبيبة الساورة.



الأحد 1 سبتمبر :

اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة 3 - 2



السبت 31 أوت :

نادي بارادو - شبيبة القبائل 0 - 3

نصر حسين داي - شباب بلوزداد 1 - 2

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف 1 - 0

مولودية وهران - شباب قسنطينة 1 - 0

شبيبة الساورة - مولوديّة الجزائر 0 - 1



الجمعة 30 أوت :

اتحاد بسكرة - أولمبي الشلف 1 - 0

نجم مقرة - اتحاد بلعباس 2 - 1



الترتيب نقاط لعب



1. شبيبة القبائل 7 3

--. مولودية وهران 7 3

--. أهلي برج بوعريريج 7 3

--. شباب بلوزداد 7 3

--. مولودية الجزائر 7 3



--. اتحاد الجزائر 7 3

7. اتحاد بسكرة 6 3

--. نجم مقرة 6 3



9. شبيبة الساورة 3 2

10. نصر حسين داي 2 3

11. جمعية عين مليلة 1 2

--. وفاق سطيف 1 3

--. أولمبي الشلف 1 3

--. شباب قسنطينة 1 3

15. اتحاد بلعباس 0 3

--. نادي بارادو 0 3.