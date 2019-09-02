أنقذ جاريث بيل فريقه ريال مدريد مرتين في التعادل 2-2 مع مستضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد لكن المهاجم الويلزي أنهى ليلته بشكل سيء بعد طرده في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على إنذارين.

وأنهكت ست إصابات في الهجوم قوى ريال مدريد وتأخر في الدقيقة 11 عندما فقد القائد سيرجيو راموس الكرة في وسط ملعبه وانطلق فياريال في هجمة مرتدة ليهز جيرار مورينو الشباك من كرة ارتدت من الحارس.

لكن بيل أدرك التعادل من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة عرضية من داني كاربخال غير أن فياريال استعاد تقدمه في الدقيقة 74 عبر موي جوميز بعد إلغاء هدف كريم بنزيمة بداعي التسلل.

وأخرج بيل ريال مدريد من ورطته مرة أخرى بتسديدة قوية منخفضة قبل دقيقتين من النهاية لكنه بطريقة ما تسبب في طرده بحصوله على إنذارين بعد خطأين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى خمس نقاط من أول ثلاث مباريات متقدما بنقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب لكن فريق المدرب زين الدين زيدان يتأخر بأربع نقاط عن أتليتيكو مدريد الفائز بجميع مبارياته الثلاث.