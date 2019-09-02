قامت، ظهيرة اليوم، مجموعة من شباب المطمر بولاية غليزان، يقطع الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران، منددين بالوضع الذي آلت إليه حياتهم اليوم، وتمسكين بحضور الوالي إلى مكان الاحتجاج لإبلاغ بجملة الانشغالات المطروحة.

وقد قامت المجموعة من الشباب بقطع الطريق الذي يعتبر شريانا حيويا تعتبره آلاف المركبات يوميا من مختلف الأحجام، باستعمال المتاريس حيث توقفت الحركة في الاتجاهين، فيما حضر الدرك الوطني لعين المكان.

وقد رفع المحتجون الغاضبون جملة من المطالب مرددين إياها في انتظار حضور الوالي منها على وجه الخصوص استرجاع جزء من الغابة والتي كانت محل احتجاج في مرات سابقة وعرفت عملية تشجير واسعة من طرف السكان بأموالهم الخاصة لعدّة أسابيع، والتي منحت مساحة منها لأحد المستثمرين.

ومازاد من احتقان المحتجين وفقهم، نوعية المياه الغير الصالحة للشرب التي تتدفق بحنفياتهن حيث طالبوا بضرورة العودة إلى تزويدهم بمياه الآبار والتي كان يتزود منها حتى سكان البلديات المجاورة وأصحاب المركبات من مختلف الولايات نظيرة نوعيتها الجيدة، بالإضافة إلى الوضعية التي آل إليها وفقهم جزء كبير من الشارع الرئيسي للبلدية مطالبين بضرورة تهيئته.

وفي الشأن الشبابي، عرج المحتجون على الملعب الجواري، حيث أكدوا بأنه ظل حبيس الأدراج بحي قدار والذي زاراته السلطات الولائية وأكدت بأنه سيتم تغطيته بالعشب الاصطناعي ولكن بلغهم بأنه لم يتم تغطيه بهذا النوع من العشب الاصطناعي.

بالإضافة إلى جملة من المشاكل الأخرى توزعت إجمالا في مطالب ذات العلاقة اليومية بحياة المواطن على غرار السكن. وتعرف بلدية المطمر منذ عدّة أشهر تنظيم احتجاجات لسكانها خاصة في شقّ السكن الاجتماعي. ورغم محاولات فتح الطريق إلا أن المحتجون تمسكوا بمطلبهم القاضي بحضور الوالي غلى عين المكان لأنها سبقتـ وفقهم، وأن وعدتهم بحل هذه المشاكل في زيارة قادتها سابقا لذات البلدية.