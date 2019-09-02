أكد شريف حجار مدرب اولمبي المدية في اتصال مع الخبر ان فريقه يسير في الاتجاه الصحيح و تمكن بعد الفوز الأول في الجولة الأولى أمام اتحاد الحراش بهدفين دون رد هاهو يضيف ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده في خرجته الأولى ويحقق فوزه الثاني المهم على اتحاد عنابة بثلاثة أهداف لهدف واحد، ورغم اعترافه بأداء و مردود رفقاء لكروم في اللقائين إلا أن حجار اعتبرها ليست بالمعيار الحقيقي للفريق الذي لازال بعد لم يظهر بالوجه الحقيقي إلي ينتظره ، مضيفا ان لقاء الجولة المقبلة سيكون محكا حقيقيا لأشباله على أرضية ميدانهم أمام مولودية بجاية الذي اعتبرها حجار احد المرشحين لاقتطاع ورقة التأهل للمحترف الأول.

و ابدى في نفس السياق مدرب الاولمبي مخاووف كبيرة من الأزمة المالية التي يعيشها الفريق خاصة وان اللاعبين لازالوا لم يتلقوا مستحقاتهم المالية التي تبقى تلقي بظلالها على يوميات اللاعبين ومع خوض كل مباراة وان لم تتدخل الإدارة لإيجاد حلول للمشكل المالي فقد يعصف بمستقبل الفريق و بالهدف المسطر هذا الموسم وهو السيناريو الذي لا يتمنى حجار ان يحدث لان المدرب سيكون الضحية الأولى....وسيسانف الاولمبي تحضيراته مساء الغد بملعب امام الياس استعدادا للجولة المقبلة.