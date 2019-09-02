أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قائمة تضم 3 مدربين مرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لهذا العام وغاب عنها الجزائري جمال بلماضي الذي كان ضمن القائمة الأولية.

وضمت القائمة الألماني "يورغن كلوب" مدرب ليفربول ليفربول الانجليزي والإسباني "بيب غوارديولا" مدرب "مانشستر سيتي" والأرجنتيني "ماوريزيو بوكيتينو" مدرب توتنهام .

وقاد "كلوب" فريقه ليفربول لكسب لقب مسابقة رابطة أبطال أوروبا الموسم الماضي بينما وصل بوكيتينو إلى الدور النهائي مع "السبيرز" في انجاز تاريخي وحصد غوارديولا لقب البريميرليغ مع فريق "السيتيزنز" .

وينافس على جائزة أفضل مدرب للسيدات الثلاثي جيل إليس مدربة المنتخب الأمريكي وفيل نيفيل مدرب المنتخب الإنجليزي وسارينا فيغمان مدربة المنتخب الهولندي.

ومن المُقرر أن يحتضن ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو بإيطاليا حفل توزيع النسخة الرابعة من الجائزة يوم 23 سبتمبر الجاري .