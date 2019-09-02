أنهت الشركة الإيطالية "سبيك أنتيرناسيونال" عشية اليوم الإثنين آخر شطر من جسر وادي عطلي بالنقطة الكيلومترية 17 على الطريق السيار الربط بين الشفة بالبليدة والبرواقية بالمدية.

الجسر الذي يتربع إنجازه على مسافة بطول 500 متر وعرض بـ34 متر وبعلو بلغ 70 متر والمنجز بالخرسانة الحديدية الصرفة بزن 10 أطنان لكل متر يعتبره التقنيون حسبما تم شرحه لوالي المدية الذي عاين بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي حلقة ربطه بضفته الشمالية وبإشراف من الشركة الوطنية " سابتا" ، يعتبر الأول من نوعه في الجزائر وفي إفريقيا، من حيث طريقة ووسائل الإنجاز، إلا أن هذه الخصوصية التقنية أثارت الكثير من الجدل كونه بمعية جسر مجاور تسببا في تأخير تسليم المشروع في الآجال المحددة مع الشريك الصيني المتحصل على صفقة إنجاز الشروع مع الوكالة الوطنية للطرق السيارة.