قتيلين و جريح في حادث سير بالمسيلة
مجتمع
2 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
هلك شخصان يبلغان من العمر 28 سنة و أصيب آخر في حادث سير وقع اليوم الاثنين على الطريق الوطني رقم 8 بالمكان المسمى "الناهية" ببلدية عين الحجل (المسيلة)، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية.
و أوضح المصدر بأن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة سياحية و حافلة صغيرة تابعة لوكالة للسياحة و الأسفار.
و أضاف بأن الضحيتين و الجريح تم نقلهم إلى العيادة المتعددة التخصصات بعين الحجل، مشيرا إلى أن تحقيقا تم فتحه من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد أسباب و ظروف الحادث بدقة.
للتذكير، فقد تدخل عناصر الحماية المدنية بولاية المسيلة خلال الأيام الأخيرة لأجل 12 حادثا مروريا مما أسفر عن هلاك شخصين و إصابة 22 آخرين بجروح.