هلك شخصان يبلغان من العمر 28 سنة و أصيب آخر في حادث سير وقع اليوم الاثنين على الطريق الوطني رقم 8 بالمكان المسمى "الناهية" ببلدية عين الحجل (المسيلة)، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية.

و أوضح المصدر بأن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة سياحية و حافلة صغيرة تابعة لوكالة للسياحة و الأسفار.

و أضاف بأن الضحيتين و الجريح تم نقلهم إلى العيادة المتعددة التخصصات بعين الحجل، مشيرا إلى أن تحقيقا تم فتحه من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد أسباب و ظروف الحادث بدقة.

للتذكير، فقد تدخل عناصر الحماية المدنية بولاية المسيلة خلال الأيام الأخيرة لأجل 12 حادثا مروريا مما أسفر عن هلاك شخصين و إصابة 22 آخرين بجروح.