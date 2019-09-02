أوقف، اليوم، رجال الدرك الوطني لبلدية حاسي بحبح، شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يعتقد أنه المشتبه الرئيسي في حادثة مقتل شقيقه البالغ من العمر 25 سنة، مساء أول أمس، بإحدى المناطق الريفية التابعة لبلدية حاسي بحبح في الجلفة.

و افادت مصادر " الخبر" أنه بعد العثور على الضحية جثة هامدة و مصاب بعدة طعنات بالسلاح الأبيض و نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادثة، حيث بعد إلقاء القبض على الجاني الذي يقال أنه يعاني من اضطرابات نفسية اعترف هذا الأخير بالجرم الذي ارتكبه.