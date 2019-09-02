أقدم، أمسية اليوم، أزيد من 12 شخصا على الانتحار، حيث صعدوا فوق الجدار الضوئي المخصص للافتة ( الجلفة ترحب بكم ) المتواجد في المخرج الشمالي لمدينة الجلفة، للمطالبة بإنصافهم و منحهم سكنات اجتماعية في إطار عملية الترحيل التي شهدها حي الزريعة الفوضوي منذ أشهر.

و أشار المحتجون أنه تم استثنائهم و لم يمسهم التعويض بعد تهديم مساكنهم، هؤلاء و غيرهم نظموا عدة احتجاجات أمام مقر الولاية، و سبق و أن صعدوا في هذا المكان منذ حوالي 03 أسابيع و أعطيت لهم وعود، حسب مصادرنا، أنه سيتم دراسة وضعيتهم في أقرب الآجال، لكنهم منذ ذلك الوقت لا شيء تحرك، مما أجبرهم على إعادة الكرة مرة أخرى و التهديد بالانتحار.