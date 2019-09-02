شب اليوم الاثنين حريق بمنطقة بني علي ببلدية الشريعة ولاية البليدة حيث تبذل الجهود حاليا لإخماده، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت خلية الاتصال و الإعلام للحماية المدنية أن مصالحها تعمل حاليا جاهدة تحت قيادة رئيس الوحدة الرئيسية على إخماد حريق شب على مستوى النقطة الكيلومترية 07 بمنطقة بني علي ببلدية الشريعة.

وأضافت أن جهود كل من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات و المركز المتقدم "باب الجزائر" و كذا الوحدة الرئيسية و وحدات كل من أولاد يعيش و وادي العلايق و بوعرفة، مكنت إلى غاية الآن من إخماد الحريق بنسبة حوالي 80 بالمائة و محاصرته و منع انتشاره نحو ممتلكات السكان المتمثلة في إسطبلات و بعض الحقول و كذا السيطرة عليه بالرغم من هبوب رياح سطحية قوية زادت من سرعة انتشار الحريق.

وأشار المصدر أن عملية الإخماد متواصلة إلى حد الساعة.