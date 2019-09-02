انضم متوسط الميدان الدولي الجزائري، هشام بوداوي، رسميا لنادي نيس الفرنسي، حسبما أعلنه اليوم الاثنين، الفريق الناشط ببطولة الدرجة الأولى الفرنسية المحترفة لكرة القدم, عبر موقعه الرسمي، دون ذكر مدة التعاقد الذي يربط الطرفين.

وجاء في بيان النادي الآزوري : "يعد هشام بوداوي سادس المستقدمين هذه الصائفة، بطل إفريقيا رفقة منتخب الجزائر، يلتحق وسط الميدان (19 سنة) قادما من نادي بارادو".

وأضحى بوداوي ثالث دولي جزائري يلتحق بتشكيلة فريق الجنوب الفرنسي، بعد الظهير الأيمن يوسف عطال، المُنضم الموسم الفارط، والجناح آدم وناس، المعار هذه الصائفة من نادي نابولي الإيطالي.

وأضاف بيان الفريق الأحمر والأسود "تعرف هواة كرة القدم على بوداوي خلال كأس أمم إفريقيا-2019, أثناء تتويج فريق الأفناك. واختار بوداوي أحد آمال الكرة الجزائرية، اللعب في نيس في أول تجربة له بأوروبا. من جابنه أعجب الفريق بموهبة متوسط الميدان الذي يتابعه منذ عدة أسابيع. نشيط للغاية، ذو فنيات عالية، متميز في الاسترجاع وتكسير الخطوط. وتكوّن إبن مدينة بشار بنادي بارادو، على غرار عطال".

وتم استدعاء هشام بوداوي لأول مرة لصفوف المنتخب الجزائري يوم 27 ديسمبر 2018، خلال ودية قطر بالدوحة (فوز 1-0)، وشارك بوداوي أساسيا لمرة واحدة خلال العرس القاري بمصر ضد تانزانيا (3-0)، برسم الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.