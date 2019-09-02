أظهر اختبار جديد للأداء أجرته قناة "فون بف" (PhoneBuff) على يوتيوب، تفوق هاتف سامسونغ الأحدث غلاكسي نوت 10 بلس على أقوى هواتف شركة آبل الحالية آيفون 10 إس ماكس.

وتستخدم قناة فون بف في إجراء اختبارات الأداء على الأجهزة المحمولة أذرعا ميكانيكية تتحرك تلقائيا وبوتيرة واحدة، لإجراء سلسلة من الاختبارات، مثل تشغيل تطبيقات وألعاب وتنفيذ مهام في الهاتف، بتسلسل محدد.

وبحسب القناة، فقد جاء هاتف غلاكسي نوت 10 بلس في المقدمة بما يمكن عده فارقا مهما في مجال الهواتف الذكية العالية المستوى، إذ بلغ الفارق بين الجهازين في إتمام سلسلة الأوامر في الجولة الأولى -التي تشغل التطبيقات للمرة الأولى- نحو أكثر من 14 ثانية.

أما في الجولة الثانية -التي تشغل التطبيقات للمرة الثانية وهي تعمل في الخلفية- فقد حافظ هاتف سامسونغ على تفوقه بفارق 16 ثانية.

وعزت القناة السبب في هذا التفوق إلى أن هاتف سامسونغ يستخدم نظام التخزين "يو أس أف 3" الذي يتسم بأنه أسرع، ونظاما جديدا للملفات، بالإضافة إلى أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع إقلاع التطبيقات، فهو ينظر إلى أكثر التطبيقات تشغيلا خلال أسبوع، ثم يعمل على حفظ ما يصل إلى 12 تطبيقا منها جزئيا في ذاكرة (رام) لتسريع التشغيل.

وذكرت القناة أن هاتف غلاكسي نوت 10 بلس تفوق على آيفون في الجولة الأولى، وهو ما لم يحدث مع أي هاتف أندرويد آخر، باستثناء هاتف ون بلس 7 برو الذي يعد أسرع هاتف في السوق حاليا، بحسب موقع القناة.