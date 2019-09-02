تحول منتخب بالمجلس الشعبي الولائي في ولاية غليزان إلى مفتش يصول ويجول بمختلف المؤسسات، فارضا منطقه بصفة ”منتخبا مراقبا” في وجه المسؤولين. وكانت آخر خرجات المنتخب، التي ولدت احتقانا شديدا بقطاع حساس، نزوله بإحدى المؤسسات خارج أوقات العمل، وشروعه في ”عمله المفضل” بعد استجوابات، رغم غياب المسؤول عن هذا الصرح العمومي. وقد تركت هذه الخرجة استياء كبيرا في انتظار تحرك السلطات وشعارهم ”انقل انشغالات ومشاكل المواطنين من ماء وكهرباء وطرقات” والباقي أولى به المسؤولون عن كل قطاع.