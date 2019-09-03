أبعد جمال بلماضي، الناخب الوطني عن نفسه، أي مسؤولية في رحيل حكيم مدان، المناجير العام للمنتخب الوطني.

أثنى صانع ملحمة القاهرة على العمل الذي قام به حكيم مدان واصفا إياه الشخص الأقرب إليه في الفدرالية. وأوعز اللاعب السابق لأولبمبيك مارسيليا ومانشيستر سيتي للضغط الذي تعرض له خلال السنتين الماضيتين كما ورد في بيان الاستقالة.

وفي هذا السياق قال "مدان تحدث عن حملة تعرض لها وأظن أنه كان يتحدث عن الصحافة".

وعن قضية منتخب المحليين قال أن صلاحياته واضحة ولم يسبق له أن تحدث عن إشرافه عن المنتخب المحلي، في المقابل قال أنه يساند لوديفيك باتيلي.

أما عن سر التتويج القاري الذي جاء بعد وقيت وجيز من تسلمه العارضة الفنية قال بلماضي "التحضير طبعا والعمل الجاد رغم كل الانتقادات حول خيارات اللاعبين وحتى مكان التربص، ويرجع الفضل أيضا للاعبين فبعد 10 سنوات من التدريب لم يسبق أن أشرفت على مجموعة متلاحمة ومتآخية".

وعن علاقته مع رئيس "الفاف" خير الدين زطشي، قال أن الكثير ما قيل ليس صحيحا، واصفا علاقته بالرجل الأول في مبنى قصر دالي ابراهيم بالعادية ومباشرة مضيفا "من العادي أن تككون خلافات ووجهات نظر مختلفة لكن كان يتم حلها بالحوار والنقاش".

وخلال هذه الندوة انتقد الناخب الوطني محللي بلاطوهات في القنوات الخاصة "لقد بالغتهم في انتقاد اللاعبين كل ما تم استدعاءهم مثل عدلان قديورة، اسلام سليماني وعيسى ماندي وغيرهم، رغم أنهم قدموا الكثير للمنتخب فشاهدتم "الكان" التي أداها عدلان".

وأضاف "أنا أصفهم بمجرمي السمعي البصري، والغريب أنهم اختفوا الآن وان شاء الله لن يعودوا ببدلات الزواج" في تلميح مباشر لعلي بن شيخ.

وكشف "الكوتش" أنه فيه إمكانية مواجهة البرازيل وديا شهر أكتوبر المقبل، مستبعدا إجراء اللقاء لعدة اعتبارات غير أنه أكد أن المواجهتين الوديتين شهر أكتوبر ستكونان مع منتخبين في المستوى.