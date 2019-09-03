كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بغرداية، أمس الإثنين، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة، حسبما أورد اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وبرج باجي مختار، 18 شخصا وحجزت 08 شاحنات محملة بـ160 طن من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى 17 مولدا كهربائيا و06 مطارق ضغط.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بكل من وهران، مستغانم وعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 61 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.