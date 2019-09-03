حددت اللجنة العلیا للمشاریع والإرث، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، اليوم الثلاثاء موعدا لإطلاق الشعار الرسمي للمونديال الأول الذي تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأعلنت اللجنة في بيان رسمي لها، "أنها ستكشف النقاب عن شعار مونديال قطر 2022 في تمام الساعة 20:22 بتوقيت الدوحة، من خلال حملة رقمیة على مستوى العالم، یصحبھا عرض الشعار على واجھات معالم بارزة في قطر و23 دولة حول العالم، إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمیة بشكل متزامن.

وذكرت اللجنة العليا أنه سیكشف عن شعار المونديال بعرضه على واجھات أبنية ومعالم رئیسیة في كل من العاصمة القطرية الدوحة (المسرح الروماني بكتارا، ومبنى الأرشيف الوطني بمشيرب، وبرج الدوحة بالخليج الغربي، وبرج الشعلة بأسباير، ومبنى وزارة الداخلية، وفندق الشيراتون، وقلعة الزبارة)، والكویت (أبراج الكویت)، مسقط (دار الأوبرا)، بیروت (صخرة الروشة)، عمان (فندق الرویال)، الجزائر (دار الأوبرا)، تونس (مدینة الحمامات)، الرباط (كورنیش الرباط) والعراق (برج بغداد، ساحة التحریر).

كما أعلنت اللجنة أن شعار كأس العالم سيعرض أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم، حيث اختير من الأميركتين: الولایات المتحدة الأميركیة (تایمز سكویر، وبرودواي، وبین شارعي 44 و45، ونیویورك)، الأرجنتین (جنرال باز واي 15 دي أغوستو وبوینس أیرس)، البرازیل (میترو دومیناشن سي ستایشن، وساو باولو)، تشیلي (إیه في كینیدي، بادریه ھورتادو وسانتییغو) والمكسیك (شارع برینسیبال، ومكسیكو سیتي).

وسيعرض في أوروبا بإنجلترا (لندن ویستفیلد ستراتفورد سیتي، فور دیالز، یستفیلد سكویر، یستفیلد)، فرنسا (جریه دو نورد، وباریس)، ألمانیا (محطة برلین للقطارات)، إیطالیا (سیمبیون، أكرو دیه لا باس ومیلانو)، إسبانیا (مدريد وكایاو) وروسیا (نوفیه أربات 2، وموسكو).

كما سيعرض شعار المونديال في تركیا عبر الشاشات العملاقة في كل من (یلدز، زوھاراتبابا، باتشیسیر كیسم، تاسدیلین، معمار سنان، كافیرجا، ھارباي، مركز، برباروس، لیفازیم)، الھند (تقاطع أبولناث ومومباي)، كوریا الجنوبیة (كویكس كراون وسول) وجنوب أفریقیا (شارع ألیس، وساندتون وجوھانسبرج).