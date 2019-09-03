المنتخب الجزائري لكرة القدم دون 23 عاما في أكرا

رياضة
3 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
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تنقل المنتخب الجزائري لكرة القدم (دون 23  عاما) اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الغانية، اكرا، تحسبا لمباراته أمام نظيره الغاني المقررة يوم الجمعة 6 سبتمبر لحساب الدور التّصفوي الثالث و الأخير  لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة  القدم (الفاف).

و استعدادا لهذا اللقاء المزدوج, حيث ستجري مباراة الإياب يوم 10 سبتمبر  بملعب 8 ماي 1945 بسطيف. استدعى الطاقم الفني الوطني الذي يقوده لودوفيتش  باتيلي 25 لاعبا من بينهم لاعب واحد ينشط خارج الوطن و هو فريد الملالي (نادي  أنجي/فرنسا).

ويتأهل الفائز من اللقائين للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا-2019 لهذا الصنف  العمري المقررة من 8 إلى 22 نوفمبر 2019 بمصر بمشاركة 8 منتخبات.

عقب دورة مصر, تتأهل المنتخبات الإفريقية الثلاثة الأولى لأولمبياد-2020  بطوكيو (اليابان).

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