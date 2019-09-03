تنقل المنتخب الجزائري لكرة القدم (دون 23 عاما) اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الغانية، اكرا، تحسبا لمباراته أمام نظيره الغاني المقررة يوم الجمعة 6 سبتمبر لحساب الدور التّصفوي الثالث و الأخير لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

و استعدادا لهذا اللقاء المزدوج, حيث ستجري مباراة الإياب يوم 10 سبتمبر بملعب 8 ماي 1945 بسطيف. استدعى الطاقم الفني الوطني الذي يقوده لودوفيتش باتيلي 25 لاعبا من بينهم لاعب واحد ينشط خارج الوطن و هو فريد الملالي (نادي أنجي/فرنسا).

ويتأهل الفائز من اللقائين للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا-2019 لهذا الصنف العمري المقررة من 8 إلى 22 نوفمبر 2019 بمصر بمشاركة 8 منتخبات.

عقب دورة مصر, تتأهل المنتخبات الإفريقية الثلاثة الأولى لأولمبياد-2020 بطوكيو (اليابان).