حل ، اليوم الثلاثاء، بتيزي وزو وفد عن الفيدرالية الجزائرية لرياضة كرة القدم لمعاينة ملعب أول نوفمبر للوقوف عن إمكانية احتضان ذات المرفق الرياضي مباراة فريق شبيبة القبائل بحوريا كوناكري الغيني برسم الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس إفريقية للأندية البطلة و حسب مصادر محلية، فإن أعضاء لجنة الفاف قد قاموا بتفتيش الملعب للوقوف عن إن كانت التحفظات التي رفعتها المصالح المختصة لدى تنقلها المرة الأولى إلى ذات الملعب قد رفعت أم لا.

كما أضافت نفس المصادر أن إدارة مركب المتعدد الرياضات أول نوفمبر بتيزي وزو قد رفعت كل التحفظات مما يعني أن الملعب ككل جاهز لاحتضان هذا اللقاء مع الإشارة إلى أن إدارة الشبيبة قد أرسلت إلى مصالح "الكاف'' شهادة الأمن المطلوبة من قبل هذه الأخيرة التي وقعها عليها والي الولاية .

من جهتها ستقدم الفاف على ضوء الوفد المرسل إلى تيزي وزو تقريرها ل""الكاف" التي قد تقرر في أخر المطاف تعيين المباراة على أرضية ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو كما تريدها إدارة الشبيبة و أنصارها .

للإشارة المباراة مبرمجة ليوم السبت 14 سبتمبر ابتداءا من الساعة السابعة مساءا .