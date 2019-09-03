أعلنت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن فقدان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أغلبية البرلمان، بعدما حدثت انشقاقات بين النواب المحافظين.

ونشرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية تقريرا حول خسارة بوريس جونسون، أغلبية البرلمان، عقب تعرض المحافظين للعديد من الانشقاقات.

وفقد جونسون أغلبيته، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، بعدما أعلن النائب عن حزب المحافظين، فيليب لي، انشقاقه عن المحافظين.

جاء ذلك بعد، أن أكد زعيم حزب المحافظين البارز فيليب هاموند أنه سيصوت لصالح تشريع يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وقال إنه "سيكون هناك عدد كاف من الناس لتجاوز هذا الأمر اليوم".

وأوضحت الصحيفة أن جونسون لم يتحدث عما إذا كان سيلجأ إلى الإعلان عن انتخابات عامة جديدة إذا خسر التصويت بشأن الأزمة اليمن.

وقال جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال: "يريد حزب العمال منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، وإجراء انتخابات عامة جديدة".

وكان جونسون قد أعلن أمس أنه لا يريد الانتخابات، ودعا النواب إلى عدم التصويت لصالح تأجيل جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي.