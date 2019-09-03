صوت مجلس العموم البريطاني لصالح قرار بشأن مناقشة مشروع قانون يمنع تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "بريكست" من دون اتفاق.

وصوت 328 نائبا لصالح عرض التشريع غدا و301 فقط يؤيدون موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبدوره أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لحل الوضع حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا صوت النواب لصالح التأجيل، مؤكداً أنه سيقدم اليوم اقتراحا بشان إجراء انتخابات مبكرة.

وأشار جونسون إلى أن البرلمان يعرقل مسار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.