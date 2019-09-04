يلتحق أزيد من 9 ملايين تلميذ على المستوى الوطني بمقاعد الدراسة، اليوم الأربعاء، لحساب الموسم الدراسي الجديد 2019-2020 الذي سيكون درسه الأول عن "حب الوطن والوفاء له" كإسهام في الدعوة إلى ضبط النفس والحفاظ على موارد الأمة وثرواتها.

وسيشرف وزير التربية الوطنية عبد الكريم بلعابد على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للدخول المدرسي الجديد 2019/2020 من غرداية.

وحسب أرقام وزارة التربية الوطنية، يبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ 9 ملايين و110 ألف من بينهم 155 ألف تلميذ يلتحقون بالمدرسة لأول مرة.

وفي هذا الصدد، كان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أن كل الظروف مهيأة لاستقبال التلاميذ، مشيرا إلى أنه سيتم استلام 656 مؤسسة تربوية منها 426 مدرسة ابتدائية و 137 متوسطة و 93 ثانوية، على أن تضاف إليها 161 مؤسسة أخرى مع نهاية السنة الجارية.

ولضمان التأطير البيداغوجي، سيتم تدعيم المؤسسات الجديدة بـ 8041 موظف من ضمنهم 1061 منصب بيداغوجي يضاف إلى أزيد من 749 ألف موظف على مستوى المؤسسات التربوية البالغ عددها أزيد من 27 ألف.

وحسب تصريحات الوزير، فإنه سيتم توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، وهذا بعد أن منح الوزير الأول رخصة لوزارة التربية بهذا الخصوص، كما ستلجأ الوزارة إلى القوائم الاحتياطية التي لا تزال سارية المفعول.