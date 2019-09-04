أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة في غليزان، بإيداع الحبس شخص يبلغ 62 سنة يقطن بلدية حمري في غليزان بعد اعتدائه بالضرب والشتم على رئيس بلدية الڤطار بن مغنية، بسبب مشروع قنوات الصرف الذي استفاد منه دوار المدادحة ومعارضة دوار أولاد فارس ببلدية حمري للمشروع.

وكشف رئيس بلدية الڤطار لـ"الخبر"، أن الشخص بالمحكمة توعده بعواقب وخيمة عند خروجه من السجن على مسمع من رجال الأمن، وعلى إثر ذلك قام مجموعة من سكان بلدية حمري بغلق الطريق الولائي رقم 29 احتجاجا على زج ابن منطقتهم السجن لكن سرعان ما فتحت بعد تدخل الأمن، ووضح محدث "الخبر" أن المشروع سينطلق الأسبوع المقبل.