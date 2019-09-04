ستدخل محطة ضغط الغاز وإعادة ضخه بحاسي مسعود (ورڨلة) حيز الخدمة عن قريب، حسبما أعلنه أمس الثلاثاء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي.

وأوضح حشيشي، أن هذا المشروع الواقع بالمنطقة الشمالية الجديدة للمركب الصناعي نايلي عبد الحليم يتعلق بإنجاز محطة ضغط الغاز وإعادة ضخه بطاقة إنتاج تقدر بـ 24 مليون متر مكعب يوميا مؤكدا أن "المحطة جاهزة وسيتم تدشينها عن قريب".

وأشار إلى أن هذه المحطة ستمكن من ضمان ضغط وإعادة ضح الغاز من بئر المنطقة الشمالية الجديدة للمركب الصناعي نايلي عبد الحليم بالإضافة إلى آبار أخرى من أجل رفع إنتاجها، مضيفا أن، "التجارب قد أجريت على منشآت هذه المحطة التي تنتظر تشغيلها".