قالت فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بأن الاستثمار البشري المستدام في مجال البيئة الجوارية للمرفق التربوي والتعليمي،يشكل أحد أولويات قطاعها،من خلال أتفاقية يجري تجسيدها ميدانيا مع قطاع التربوية.

ودعت خلال إشرافها اليوم رفقة والي المدية على آفتتاح الموسم الدراسي ببلديات حربيل،وامري وحناشة غربي المدية إلى تفعيل مزاوجة منظومة تحصيلية ممنهجة للتلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية بين المقررات الدراسية و المعطيات البيئية للتغير المناخي من خلال إحضار مصالحها نسخا من مطبوعة في شكل دليل بيئي تم توزيعه رمزيا على أساتذة ومعلمي ابتدائية الشهيد عبدو بومدين بقرية أولاد مسعود في إقليم بلدية حربيل و الشهيد عبد القادر شرقي بقرية أولاد الديلمي في بلدية وامري غربي المدية.

علما أن الولاية إستقبلت مع حلول العام الدراسي الجديد حسبما أكد مسؤولها التنفيذي الأول 30 منشأة مدرسية إضافية مع حلول العام الدراسي الجديد إلى جاني وضع 25 مطعما دراسيا من شأنهما تحسين ظروف المرافقة و التمدرس وتهذيب النقائص المسجلة عبر بعض النقاط العمرانية والريفية عبر الولاية.