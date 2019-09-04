اقتحم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،أن اقتحام نتنياهو للحرم يشكل "إعلانا صريحا وواضحا عن رعايته لمخططات المستوطنين ودعم جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".

وسبق اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي، اقتحام رئيس دولة الاحتلال رؤوبين ريفلين للحرم، في ظل إجراءات عسكرية مشددة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت منذ ساعات الصباح المحال التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل, وأخلت كافة المدارس فيها، تمهيدا لاقتحام نتنياهو وريفلين الحرم الإبراهيمي.

و منعت قوات الاحتلال ايضا، الطواقم الصحفية من تغطية اقتحام الحرم الإبراهيمي، وأعاقت عملها.

من جانبها، اعتبرت حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، أن اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل "لن يغير من الحقيقة شيئا، وأن الخليل بحرمها الإبراهيمي الشريف كاملا، وبلدتها القديمة بكل أزقتها كانت وستبقى فلسطينية عربية، وأن زيارة السارق لساحة جريمته دليل على عدوانه السافر".

وأكد أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح، في بيان له، أن "نتانياهو يسعى لكسب أصوات المتطرفين الذين يسعون لتحويل الصراع إلى ديني، وأن هذا إفلاس سياسي وأخلاقي وإعلان فشل" ، وأن اقتحامه للخليل وللحرم

الإبراهيمي يأتي "في سياق محاولاته المسعورة للفوز في الانتخابات، واستخدام الدين كأداة في الدعاية الانتخابية، بعد فشله في تحقيق ذلك بالقوة العسكرية".