يكشف عن تنصيب لجنة لمراقبة توزيع الدواء و عن إجراءات ستتخذ لمواجهة ظاهرة العنف بالمستشفيات

تحدث وزير الصحة و إصلاح المستشفيات ميراوي محمد خلال زيارة عمل قام بها ، صباح اليوم الأربعاء ، إلى تيزي وزو عن تنصيب خلية مراقبة توزيع الأدوية تضم كل الأطراف المعنية و عن أنشاء لاحقا خلايا على مستوى كل ولاية لنفس الغرض و كذا عن نشاط لجنة تضم مختلف الوزارات لمواجهة تنامي ظاهرة العنف في المؤسسات الإستشفائية .

أشرف محمد ميراوي وزير الصحة و إصلاح المستشفيات ، صباح اليوم الأربعاء، على إفتتاح الموسم الدراسي الجديد من خلال حضوره لدرس قدمته أستاذة بإكمالية مولود فرعون حول موضوع حب الوطن الذي مررت خلاله لتلاميذتها رسالة حول أهمية الحوار أزمة السياسية التي تعيشها البلاد .

كما أنتقل الوزير إلى مركز مكافحة السرطان بذراع بن خدة للإطلاع على ظروف العمل بذات المؤسسة الإستشفائية التي ستشهد حسب الوزير دعما في الطاقم الطبي و الشبه طبي للرفع من وتيرة العمل و فتح كل المصالح المبرمجة بها.

على هامش هذه الزيارة عن سؤال أحد الزملاء الصحافيين حول ندرة الأدوية كشف الوزير أنه تم تنصيب لجنة تضمن كل الأطراف المعنية بالدواء لمتابعة العملية التي سيتم خلق لجان على مستوى الولايات لاحقا حيث صرح " تم تنصيب لجنة تتشكل من مختلف الأطراف المعنية حول موضوع ندرة الدواء أو بالأحرى الضغط على الدواء تضم كل الأطراف منها نقابة الصيادلة ، موزعين الأدوية والتي سننصب خلايا على مستوى الولايات لاحقا .برنامج توفير الأدوية يسطر بداية كل سنة و الدواء لا يعرف الندرة على مستوى المستشفيات هنالك ضغطا على مستوى الصيادلة الخوص بسبب ممارسات البعض منهم .قصد الحد من الممارسات الغير معقولة تم أنشاء لجان تفتيش مطالبة بإعداد تقرير حول الموضوع أسبوعيا و أن كل صيدلي يقوم بتجاوزات يعرض نفسه لإجراءات عقابية فغير معقول احتكار أدوية لأنها موجهة للمريض ".

في ما يخص موضوع تنامي ظاهرة العنف الذي تشهده المؤسسات الإستشفائية تحدث الوزير عن إنشاء لجنة تضم عدة وزارات منها الصحة و الداخلية لمناقشة الأمر و اتخاذ الإجراءات للازمة للحد منها . للإشارة بعد خروج الوفد الوزاري من مركز مكافحة السرطان بذراع بن خدة وجد بالباب الخارجي مجموعة من شبان هذه المدينة رددوا الشعارات التي نسمعها كل يوم جمعة بالشوارع الجزائرية المطالبة برحيل النظام حيث صاحوا " سيستام ديقاج " " كليتوا لبلاد يا السراقين ".