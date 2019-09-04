أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب عن استدعاء لاعب متوسط ميدان أرسنال ماتيو الغندوزي إلى "الديوك" وبذلك انتهى أي أمل في تمثيل اللاعب صاحب الأصول المغربية منتخب "أسود الأطلس".

وجاء ضم الغندوزي (20 عاما) للمنتخب الفرنسي تعويضا لنجم مانشستر يونايتد بول بوغبا الذي يعاني من إصابة في كاحل القدم، مما تسبب في مغادرته معسكر المنتخب.

ويستعد حامل لقب كأس العالم لمواجهة ألبانيا وأندورا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم سعى جاهدا لإقناع الغندوزي من أجل تمثيل بلاده الأم بدلا من فرنسا خاصة وأنه من أب مغربي وأم فرنسية، لكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب أمل اللاعب في تمثيل منتخب الديوك للناشئين والشباب وأخيرا المنتخب الأول.