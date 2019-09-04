أكد وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي اليوم الأربعاء ببسكرة أنه "من الضروري أن تواكب النتائج الرياضية المحققة حجم الإمكانات والهياكل التي توفرها الدولة في القطاع".



وأوضح الوزيرعلى هامش زيارته للمدرسة الأولمبية للمواهب الشابة بالعالية بعاصمة الزيبان و ذلك بمناسبة إشرافه على افتتاح الموسم الدراسي الجديد بهذه الولاية أنه "يتعين على المختصين في المجال الرياضي النزول إلى الميدان والعمل الجاد لتحقيق النتائج الإيجابية" مبرزا حجم الهياكل الرياضية وكذا التأطيرالبشري الذي تحظى به ولاية بسكرة وخاصة في مجال التكوين .



واضاف أن الإمكانات الكبيرة يتم تسخيرها للأبطال الأولمبيين لبلوغ نتائج بمستوى عالي متوفرة ويمكن استغلالها من طرف المكونين ولاسيما على المستوى المحلي في التكفل بالشباب وخاصة فئتي الأواسط والأشبال وفي حديثه عن الاتحاد الرياضي البسكري (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) أكد الوزير أن على "النادي أن ينتهج سياسة جديدة تواكب إمكاناته وخاصة في التكوين والاستفادة من مداخيل تكوين اللاعبين واستغلال الهياكل التكوينية بالولاية على غرار نواد أخرى استطاعت أن تحقق مداخيل من التكوين وتزود الأندية الأخرى بلاعبين" .



وكشف الوزير أنه يجري حاليا على مستوى الحكومة دراسة كيفية تمويل الرياضة وخاصة الفرق الوطنية وهناك اتصال مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإيجاد صيغة لتمويل كرة القدم مشيرا إلى أن "زمن تمويل النوادي الرياضية لجلب لاعبين بأموال باهظة قد انتهى" لتبقى إمكانية التمويل "مرهونة بالاهتمام بالاصناف الدنيا" .



و قد أشرف الوزير في مستهل زيارته للولاية على افتتاح الموسم الدراسي 2019 - 2020 بالمدرسة الابتدائية الجديدة بالقطب الحضري محمد عصامي بالمنطقة الغربية و إطلاف اسم الشهيد أحمد زوزو بن حموش على هذه المؤسسة.