كشف الفنان محمد حزيم، في اتصال مع ”الخبر”، عن تعرضه للسرقة في الفندق الذي نزل به يوم حفل تكريمه من قبل إدارة قصر الثقافة والفنون بسكيكدة. وقال حزيم إن الجهة التي كرمته منحت له 50 ألف دينار جزائري، وهو المبلغ كان داخل ظرف بريدي أخذ منه، مثلما قال، 10 آلاف دينار والبقية تركها داخل الظرف في جيب معطفه في الفندق، ولم يتفطن لتعرضه إلى السرقة سوى في اليوم الموالي عندما بحث عن المبلغ المتبقي. وقال حزيم إن ابنه اتصل بالإدارة، غير أن هذه الأخيرة نفت تعرضه للسرقة بالفندق، بالرغم من أنه متأكّد من وقوع فعل السرقة في هذا الفندق. وأضاف حزيم أنه كان يعاني في هذا الوقت الذي تعرض فيه للسرقة من البطالة وضعف منحة التقاعد التي يقبضها شهريا، مما جعله يتحسر ويتأسف كثيرا للأمر.