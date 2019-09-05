اتصل الكثير من أصحاب أكشاك بيع الجرائد بمدينة بوسعادة، بيومية ”الخبر” يتساءلون عن إمكانية إعادة نشر مقال ”رحبة شاولة” الذي نشر على صفحات الجريدة والذي تفاعل معه القراء بشكل غير مسبوق، حتى نفذت نسخ الجريدة من كل أكشاك المدينة. وقال هؤلاء الباعة إنهم اضطروا لنسخ المقال من أجل تلبية طلبات بعض القراء. وكانت ”الخبر” قد نشرت، أول أمس، موضوعا يكشف بعض تفاصيل الفضيحة العقارية المعروفة بـ”رحبة شاولة” في وسط مدينة بوسعادة، والتي استفاد منها إطارات وأعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية ومنتخبين محليين.