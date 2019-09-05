تعرضت خدمات البريد الالكتروني "ياهو" Yahoo على الإنترنت لانقطاع عالمي اليوم الخميس بحسب ما أكده الموقع على "تويتر" وآلاف المستخدمين حول العالم. وتعطلت خدمات البريد الإلكتروني والبوابة الإلكترونية وكذلك خدمة البحث لعدة ساعات، حيث شملت الإنقطاعات التي لم يكشف بعد عن سببها المستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا، وفقًا لموقع "داون ديتكتر" ، الذي يحدد حالات فشل خدمات أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم.

وفي أوروبا، تأثرت كل فرنسا واليونان وإسبانيا بشكل خاص ولم يتمكن حصر عدد المستخدمين المعنيين في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا.

من جهته، قال موقع "ياهو" في تغريدة على "تويتر"، تتعرض الشبكة لانقطاع الخدمات للعديد من المستخدمين اليوم الخميس، مضيفا "قد لا تتمكن من الوصول إلى بعض خدماتنا، بما في ذلك البريد الإلكتروني. أولويتنا القصوى الآن هي إصلاح هذه المشكلة".

ولم يعلن "ياهو" عن عدد المستخدمين المتأثرين بالانقطاع أو السبب، يما قال موقع رصد الانقطاع عن العمل Downdetector.com أن أكثر من أربعة آلاف مستخدم قد تأثروا.

في العام 2016 وعلى الرغم من المنافسة المباشرة والشديدة من شبكة جيمايل Gmail، لا يزال موقع ياهو مايل Yahoo Mail يتوفر 225 مليون مستخدم نشط.