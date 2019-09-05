توفي شخصان في حادثين متفرقين وقعا ببلدية ششار ومنطقة حمام الصالحين ببلدية الحامة (خنشلة)، حسبما أفادت به اليوم الخميس المديرية الولائية للحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فإن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بششار تلقوا نداء مساء أمس الأربعاء، يفيد بتعرض كهل يبلغ من العمر 42 سنة لصعقة كهربائية بحي الشهيد مهدي محمد العيد بقرية "تبردقة" ببلدية ششار (جنوب خنشلة) عندما كان الضحية وهو مقاول بصدد التدخل لإعادة التيار الكهربائي بعمود للضغط المتوسط لصعقة كهربائية حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله مباشرة لمصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى السعدي معمر بششار في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بنزيف على مستوى الفم والرأس ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ

الجثث بذات المؤسسة الصحية.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث الثاني والذي هلك فيه مساء أمس الأربعاء شاب يبلغ من العمر 19 سنة إثر سقوطه بالمسبح الروماني التابع للمركب الحموي حمام الصالحين ببلدية الحامة ليتدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية للحامة إثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين وجدوا الضحية في حالة إغماء متأثرا بجروح عديدة على مستوى الرأس لتقدم له الإسعافات الأولية قبل نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد بن بلة بعاصمة الولاية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات الحادثين.