أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطيب بوزيد, اليوم الخميس بتلمسان عن استحداث قريبا لجان علمية ذات طابع استشاري على مستوى كافة المدن الجامعية للبلاد من أجل المساهمة في التنمية المحلية للولايات.



وأوضح الوزير الذي حل بولاية تلمسان للإشراف على الانطلاق الرسمي للسنة الدراسية الجديدة 2019-2020 أن "هذه اللجان العلمية ستسهم من خلال نصائحها ومقترحاتها في جميع القضايا المتعلقة بالتنمية وفي مختلف الدراسات الاستراتيجية المندرجة في إطار البرنامج الوطني لتنمية البلاد".



وأشار السيد بوزيد إلى أنه تحدث مطولا مع الأساتذة حول آفاق تطوير الجامعة الجزائرية والاختيارات الدقيقة في الشعب والتخصصات "التي يتعين أن تستجيب في المدى القصير أو البعيد إلى تطلعات التنمية الوطنية".



كما استفسر الوزير على مستوى المكتبة المركزية "عبد المجيد مزيان" لتلمسان عن ظروف سير عملية تسجيل الطلبة الجدد.



وللإشارة فقد تم تسجيل إلى غاية الوقت الحالي ما مجموعه 4.394 طالب بجامعة "أبو بكر بلقايد" لتلمسان من أصل 6.629 تلميذ منتظر حائز على شهادة البكالوريا.

وتضم جامعة تلمسان التي تعد قطبا جامعيا هاما 35 ألف طالب وتوفر 50 شعبة.



كما زار الوزير المتوسطة الجديدة المنجزة بعين دوز (12 كلم غرب تلمسان) حيث حضر درسا حول "حب الوطن".



وتستقبل هذه المؤسسة التربوية التي تم فتحها تزامنا والدخول المدرسي 358 تلميذ وتسمح بتجنب مشقة تنقل عشرات التلاميذ الى تلمسان أو بني مستار من أجل الدراسة.